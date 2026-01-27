DAX 24.845 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,59 +1,3%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.416 +0,3%Euro 1,1984 -0,5%Öl 67,22 -0,7%Gold 5.277 +1,9%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten Qualitätsaktien vor dem Comeback: 3 ETFs für stabile Renditen in volatilen Zeiten
Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
JENOPTIK Aktie

JENOPTIK Aktien-Sparplan
25,12 EUR +2,88 EUR +12,95 %
STU
Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
NEU
WKN A2NB60

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000A2NB601

JENOPTIK AG
JENOPTIK AG
25,12 EUR 2,88 EUR 12,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der herausragende Auftragseingang des wichtigsten Kunden ASML im vergangenen Quartal gebe dem niederländischen Chipausrüster mittelfristig weiter Auftrieb und könnte Jenoptik helfen, Unsicherheiten abzumildern, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der deutsche Technologiekonzern erwarte zwar 2026 dank des weiterhin starken Halbleitermarktes sowie hoher Investitionen in Rechenzentren ein Umsatz- und Margenwachstum, doch mit Blick auf den Zeitpunkt der Nachtfrageerholung sowie das Konjunkturumfeld gebe es noch Risiken./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu JENOPTIK AG

10:31 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

