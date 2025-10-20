DAX 24.259 +1,8%ESt50 5.681 +1,3%MSCI World 4.343 -0,1%Top 10 Crypto 14,47 -7,3%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.581 -2,6%Euro 1,1625 -0,2%Öl 61,03 +0,2%Gold 4.319 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten net digital: Kursvervielfachung in drei Monaten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JENOPTIK Aktie

Kaufen
Verkaufen
JENOPTIK Aktien-Sparplan
20,04 EUR +0,08 EUR +0,40 %
FSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,11 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

UBS AG

JENOPTIK Neutral

08:01 Uhr
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
20,04 EUR 0,08 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik von 18,5 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet hob am Montagabend seine Volumenschätzungen im Lithografiebereich im Nachgang jüngster ASML-Ergebnisse an. Seine Gewinnschätzungen für Jenoptik steigen daraufhin bis 2028 im Schnitt um 20 Prozent aufgrund besserer Aussichten für das Halbleitergeschäft./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,12 €		 Abst. Kursziel*:
4,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
20,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,79%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

16.10.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
28.08.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Jenoptik auf 21 Euro - 'Neutral'
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: Anleger greifen bei JENOPTIK am Nachmittag zu
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagmittag stärker
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher
finanzen.net TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in JENOPTIK von vor einem Jahr angefallen
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Verluste
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel SDAX liegt am Nachmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
JENOPTIK AG zu myNews hinzufügen