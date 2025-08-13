JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 19 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem Technologiekonzern sei der Auftragseingang zwar gut gewesen, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dies sollte aber noch nicht auf das zweite Halbjahr hochgerechnet werden./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 23:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
18,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,57 €
|Abst. Kursziel*:
-0,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,98%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|12:41
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|12:41
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|10:21
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|12:41
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK