Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Software-Update für Airbus-Maschinen -- HUGO BOSS mit AR-Chaos -- Bitcoin knickt ein -- BYD, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS, VW im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln Neue Konkurrenz für NVIDIA: Darum könnte sich die SoundHound AI-Aktie bis 2026 verdoppeln
Führungswechsel

JENOPTIK-Aktie in Rot: Aufsichtsratschef legt Amt nieder

01.12.25 14:18 Uhr
JENOPTIK-Aktie leichter: Personelle Veränderungen - Aufsichtsratschef tritt zurück | finanzen.net

JENOPTIK verliert zum Jahresende seinen Aufsichtsratsvorsitzenden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,92 EUR -0,55 EUR -2,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der SDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, will Matthias Wierlacher zum 29. Dezember 2025 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums niederlegen. Der Aufsichtsrat werde "zeitnah" einen Nachfolger wählen.

Erst vor knapp einer Woche hatte JENOPTIK mitgeteilt, dass CEO Stefan Traeger zum 15. Februar das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen sucht nun einen Nachfolger.

Via XETRA zeigt sich die JNEOPTIK-Aktie zeitweise 4,15 Prozent tiefer bei 18,92 Euro.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 01, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)

DOW JONES

