JENOPTIK-Aktie in Rot: Aufsichtsratschef legt Amt nieder
JENOPTIK verliert zum Jahresende seinen Aufsichtsratsvorsitzenden.
Werte in diesem Artikel
Wie der SDAX- und TecDAX-Konzern mitteilte, will Matthias Wierlacher zum 29. Dezember 2025 sein Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums niederlegen. Der Aufsichtsrat werde "zeitnah" einen Nachfolger wählen.
Erst vor knapp einer Woche hatte JENOPTIK mitgeteilt, dass CEO Stefan Traeger zum 15. Februar das Unternehmen verlassen wird. Das Unternehmen sucht nun einen Nachfolger.
Via XETRA zeigt sich die JNEOPTIK-Aktie zeitweise 4,15 Prozent tiefer bei 18,92 Euro.
Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 01, 2025 06:30 ET (11:30 GMT)
DOW JONES
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|14.11.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
