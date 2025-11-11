JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,05 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, der Auftragseingang sei stark, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang des Technologieunternehmens habe die Konsensschätzung um 15 Prozent überboten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
24,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,68 €
|Abst. Kursziel*:
21,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,61%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
