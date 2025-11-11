DAX 24.375 +1,2%ESt50 5.794 +1,2%MSCI World 4.411 +0,1%Top 10 Crypto 14,32 +5,1%Nas 23.468 -0,3%Bitcoin 90.848 +2,3%Euro 1,1577 -0,1%Öl 64,50 -1,0%Gold 4.139 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, der Auftragseingang sei stark, schrieb Henrik Paganetty in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang des Technologieunternehmens habe die Konsensschätzung um 15 Prozent überboten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:53 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,68 €		 Abst. Kursziel*:
21,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,61%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

13:21 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
10:31 JENOPTIK Buy Warburg Research
21.10.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
16.10.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

