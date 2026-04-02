Deutsche Bank AG

Nemetschek SE Buy

02.04.26

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Nemetschek von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 100 auf 85 Euro gesenkt. Ungeachtet der Sorgen rund um agentische Künstliche Intelligenz (KI) für das langfristige Wachstum der Softwarebranche hält Analyst Nicolas Herms die Markteinschätzung für Nemetschek für zu negativ. Die Aktie des auf Bausoftware spezialisierten Unternehmens sei um mehr als 50 Prozent im Vergleich zu den Höchstständen zurückgegangen, was ihm zufolge nicht gerechtfertigt ist. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, verfügt Nemetschek über eindeutige Wettbewerbsvorteile und einen klaren Wachstumspfad mit Potenzial für positive Schätzungsanpassungen. Auch greifbare Fortschritte in der Monetarisierung von KI dürften sich abzeichnen./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:26 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group