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ISIN DE0005855183

GBC

MS Industrie Kaufen

02.04.26
MS Industrie Kaufen
Aktie in diesem Artikel
MS Industrie AG
1,29 EUR 0,01 EUR 0,78%
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Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger Eckdaten einen Umsatz von 145 Mio. Euro erzielt und dabei ein EBITDA von 4,0 Mio. Euro verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die untere Bandbreite der Umsatz-Guidance von 145 bis 150 Mio. Euro erreicht. Auch das EBITDA vor Anlaufkosten sei, wie vom Unternehmen zuletzt in der Neunmonatsberichterstattung in Aussicht gestellt, leicht über dem Vorjahreswert ausgefallen. Während MS Industrie die Umsatzprognose des Analystenteams erfüllt habe, sei GBC jedoch von einem deutlich höheren EBITDA ausgegangen. Hierfür habe sich insbesondere das schwächer als erwartet ausgefallene vierte Quartal 2024 verantwortlich gezeigt. Nach Berücksichtigung der Anlaufkosten für den US-Standort von -1,7 Mio. Euro sowie von negativen Wechselkurseffekten auf Steuerforderungen in den USA von -0,5 Mio. Euro sei das vorläufige EBT mit -5,4 Mio. Euro ebenfalls deutlich unter den GBC-Erwartungen ausgefallen. Mit der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen habe die Gesellschaft zudem den Erwerb der Betriebsimmobilie am Standort Trossingen bekannt gegeben. Dieser sei zum 31.03.2026 erfolgt und werde die künftigen Kosten der Gesellschaft deutlich entlasten. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 2,50 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.04.2026, 15:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 02.04.2026 um 10:52 Uhr fertiggestellt und am 02.04.2026 um 13:30 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e32e4bf66db10a7eb175cfa7e39a5d9f
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: MS Industrie Kaufen

Unternehmen:
MS Industrie AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
2,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,55 €		 Abst. Kursziel*:
61,05%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,80%
Analyst Name:
Matthias Greiffenberger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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