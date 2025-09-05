GBC

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) durch den mehrheitlichen Verkauf der Ultraschall-Sparte einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei aufgrund der veräußerten Ultraschall-Sparte nur ein Like-for-Like-Vergleich sinnvoll. Bereinigt um das veräußerte Geschäftsfeld habe die Gesellschaft daher lediglich einen leichten Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 75,23 Mio. Euro (HJ 2024: 78,21 Mio. Euro) erlitten. Diese Entwicklung sei weiterhin von der schwierigen Marktlage geprägt, vor allem in der Lkw-Sparte, die den wesentlichen Teil der Umsätze verantworte. Der Wegfall des Ergebnisbeitrags des mehrheitlich veräußerten Ultraschall-Segments habe das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 auf 4,23 Mio. Euro (HJ 2024: 7,91 Mio. Euro) sinken lassen. Bereinigt um den Entkonsolidierungseffekt falle der Rückgang des EBITDA auf 4,23 Mio. Euro (HJ 2024: 5,19 Mio. Euro) moderater aus. Das Management der Gesellschaft habe die Umsatz-Guidance für 2025 von 150 Mio. Euro erwartungsgemäß bestätigt. Den unveränderten Umsatzprognosen stehe laut GBC jedoch eine Anpassung der Ergebnisschätzungen der Analysten für 2025 gegenüber. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten auf Basis der neuen Schätzungen daher das Kursziel auf 2,80 Euro (zuvor: 2,90 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



