DAX 23.726 +0,6%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,73 -0,5%Dow 45.399 +0,0%Nas 21.858 +0,7%Bitcoin 95.520 +0,7%Euro 1,1755 +0,3%Öl 66,54 +1,3%Gold 3.623 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen starten höher -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Conti, Kontron, Gold im Fokus
Top News
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Amazon-Aktie in Grün: Standort Werne wird ausgebaut - Hunderte zusätzliche Arbeitsplätze Amazon-Aktie in Grün: Standort Werne wird ausgebaut - Hunderte zusätzliche Arbeitsplätze
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MS Industrie Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,41 EUR +0,01 EUR +0,71 %
DUS
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,4 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 585518

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005855183

GBC

MS Industrie Kaufen

14:39 Uhr
MS Industrie Kaufen
Aktie in diesem Artikel
MS Industrie AG
1,41 EUR 0,01 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) durch den mehrheitlichen Verkauf der Ultraschall-Sparte einen deutlichen Umsatzrückgang verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei aufgrund der veräußerten Ultraschall-Sparte nur ein Like-for-Like-Vergleich sinnvoll. Bereinigt um das veräußerte Geschäftsfeld habe die Gesellschaft daher lediglich einen leichten Umsatzrückgang von 4,3 Prozent auf 75,23 Mio. Euro (HJ 2024: 78,21 Mio. Euro) erlitten. Diese Entwicklung sei weiterhin von der schwierigen Marktlage geprägt, vor allem in der Lkw-Sparte, die den wesentlichen Teil der Umsätze verantworte. Der Wegfall des Ergebnisbeitrags des mehrheitlich veräußerten Ultraschall-Segments habe das EBITDA im ersten Halbjahr 2025 auf 4,23 Mio. Euro (HJ 2024: 7,91 Mio. Euro) sinken lassen. Bereinigt um den Entkonsolidierungseffekt falle der Rückgang des EBITDA auf 4,23 Mio. Euro (HJ 2024: 5,19 Mio. Euro) moderater aus. Das Management der Gesellschaft habe die Umsatz-Guidance für 2025 von 150 Mio. Euro erwartungsgemäß bestätigt. Den unveränderten Umsatzprognosen stehe laut GBC jedoch eine Anpassung der Ergebnisschätzungen der Analysten für 2025 gegenüber. Im Rahmen eines DCF-Bewertungsmodells senken die Analysten auf Basis der neuen Schätzungen daher das Kursziel auf 2,80 Euro (zuvor: 2,90 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.09.2025, 14:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 08.09.2025 um 10:55 Uhr fertiggestellt und am 08.09.2025 um 12:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e9b4ea9dd10348f406508ee844f7bd51&application_id=2194302&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: MS Industrie Kaufen

Unternehmen:
MS Industrie AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
2,80 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,55 €		 Abst. Kursziel*:
80,37%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,41 €		 Abst. Kursziel aktuell:
98,58%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MS Industrie AG

14:39 MS Industrie Kaufen GBC
05.06.25 MS Industrie Kaufen GBC
14.03.25 MS Industrie Kaufen GBC
28.11.24 MS Industrie Kaufen GBC
16.09.24 MS Industrie Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

finanzen.net Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Telekom-Chart bildet Candlestick bearish Harami aus
finanzen.net Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Aufwind
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagvormittag mit Abschlägen
finanzen.net Schwacher Handel: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen
Benzinga T-Mobile US Unusual Options Activity
Benzinga T-Mobile Sees Quicker Payoff In UScellular Takeover With Higher Synergies
EQS Group EQS-DD: Deutsche Telekom AG: Thorsten Langheim, sell
Zacks Here's Why T-Mobile (TMUS) is a Strong Growth Stock
Benzinga 8 Analysts Have This To Say About T-Mobile US
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information
Benzinga Price Over Earnings Overview: T-Mobile US
RSS Feed
Deutsche Telekom AG zu myNews hinzufügen