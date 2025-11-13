DAX 23.353 +0,7%ESt50 5.580 +0,8%MSCI World 4.291 +0,8%Top 10 Crypto 12,42 -3,0%Nas 22.818 +1,7%Bitcoin 79.649 -0,6%Euro 1,1557 -0,2%Öl 63,29 -2,4%Gold 4.132 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 Tesla A1CX3T SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Neuzugang in David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert Neuzugang in David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MS Industrie Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1,29 EUR +0,02 EUR +1,57 %
DUS
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 40,43 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 585518

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005855183

GBC

MS Industrie Kaufen

14:54 Uhr
MS Industrie Kaufen
Aktie in diesem Artikel
MS Industrie AG
1,29 EUR 0,02 EUR 1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) überwiegend wegen des Verkaufs der Ultraschall-Sparte im Vorjahr einen Umsatzrückgang auf 111,32 Mio. Euro (9M 2024: 141,67 Mio. Euro) verbucht. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei dies vor dem Hintergrund der nach wie vor rückläufigen Entwicklung bei den Neuzulassungen schwerer Nutzfahrzeuge als positiv zu werten. Rund 70 Prozent der Umsatzerlöse erwirtschafte die MS Industrie AG mit Kunden aus der Lkw-Sparte und sei dementsprechend stark von diesem Segment abhängig. Analog zum Umsatzrückgang habe das Unternehmen auch eine EBITDA-Minderung auf 5,39 Mio. Euro (9M: 6,43 Mio. Euro) verbucht. Bereinigt um den Wegfall des Ultraschall-EBITDA von 0,92 Mio. Euro weise die Gesellschaft lediglich einen leichten Ergebnisrückgang auf 5,39 Mio. Euro (9M 2024: 5,52 Mio. Euro) aus. Diese Entwicklung sei insbesondere auf Einmalkosten für den Anlauf des im September 2025 eröffneten neuen US-Werks in den USA zurückzuführen. Ohne diesen Effekt habe die MS Industrie AG sogar einen spürbaren EBITDA-Anstieg auf 6,59 Mio. Euro erzielt. Im Rahmen des angepassten Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 2,50 Euro (zuvor: 2,80 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.11.2025, 14:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.11.2025 um 12:15 Uhr fertiggestellt und am 19.11.2025 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=970ad73f2a3698966b8b3c30ec009149
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: MS Industrie Kaufen

Unternehmen:
MS Industrie AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
2,50 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1,55 €		 Abst. Kursziel*:
61,05%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
1,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
93,80%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MS Industrie AG

14:54 MS Industrie Kaufen GBC
08.09.25 MS Industrie Kaufen GBC
05.06.25 MS Industrie Kaufen GBC
14.03.25 MS Industrie Kaufen GBC
28.11.24 MS Industrie Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu MS Industrie AG

StockXperts MS Industrie: Kaufvotum bestätigt MS Industrie: Kaufvotum bestätigt
Aktien-Global MS Industrie: Kaufvotum bestätigt
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht ungeprüfte Finanzkennzahlen für die ersten 3 Quartale 2025
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG: MS XTEC gewinnt Aufträge in neuen Branchen
EQS Group EQS-News: Einweihung des neuen Werks in den USA und Start der Produktion
StockXperts MS Industrie: 2026 steigende Abrufzahlen erwartet
Aktien-Global MS Industrie: 2026 steigende Abrufzahlen erwartet
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG veröffentlicht Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025
EQS Group EQS-News: Verkauf der ehemaligen Betriebsimmobilie in Zittau / Sachsen
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG publishes unaudited key figures for the first 3 quarters 2025
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG: MS XTEC acquires orders in new industries
EQS Group EQS-News: Inauguration of US Manufacturing Plant and Start of Production
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG publishes Half-Year Figures 2025
EQS Group EQS-News: Sale of former manufacturing property in Zittau / Saxony
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG: Annual General Meeting with positive outlook
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG publishes Q1-2025 Key Figures
EQS Group EQS-News: MS Industrie AG publishes Annual Report 2024
RSS Feed
MS Industrie AG zu myNews hinzufügen