Umbau im Depot: So bewegt ein in enger Beziehung die MS Industrie-Aktie

Insider-Alarm

Zu einem Insidertrade kam es in jüngster Vergangenheit bei MS Industrie.

Für den 16.12.2025 wurde bei MS Industrie ein Insiderdeal gemeldet. Die BaFin wurde am 17.12.2025 über die Transaktion informiert. MS ProActive Verwaltungs GmbH, in enger Beziehung bei MS Industrie, hat am 16.12.2025 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 10.021 Aktien zu je 1,21 EUR. Im FSE-Handel kam die MS Industrie-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 1,20 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die MS Industrie-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,40 Prozent auf 1,26 EUR zu. Der Tagesumsatz der MS Industrie-Aktie belief sich da auf 2.000 Aktien. Aktuell ergibt sich für MS Industrie eine Börsenbewertung in Höhe von 37,46 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 29.727.680 Aktien im Streubesitz.

Vor dem Garzetti, Reto A.-Handel sorgte zuletzt am 03.03.2025 eine Führungskraft für Aufsehen. Damals hatte Garzetti, Reto A. Aufsichtsrat 368.505 Anteilsscheine zu je 1,41 EUR gekauft.

