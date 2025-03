GBC

Nach Darstellung der Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC hat die MS Industrie AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) auch aufgrund von Entkonsolidierungseffekten einen Umsatz- und Ergebnisrückgang verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.



Nach Analystenaussage sei 2024 der Bereich Ultraschall veräußert worden. Mit dieser Transaktion habe sich die MS Industrie AG auf ihr Kerngeschäft fokussiert und darüber hinaus ihre Nettofinanzposition deutlich verbessert. Die Umsatzerlöse seien in den ersten 9 Monaten 2024 auf 141,67 Mio. Euro (9M 2023: 189,62 Mio. Euro) gefallen. Doch auch ohne den Effekt der Entkonsolidierung habe sich der Umsatz vermindert, was im Wesentlichen auf die unter den Erwartungen liegenden Abrufzahlen der Hauptkunden zurückzuführen sei. Demnach habe das Unternehmen bereits Anfang November die Umsatz-Guidance für 2024 auf 170 Mio. Euro (zuvor: 180 Mio. Euro) angepasst. Allerdings scheine sich die Situation für das Geschäftsjahr 2025 aufzuhellen. Dies gehe laut GBC aus einer Unternehmensmeldung hervor, wonach der Vorstand der Gesellschaft seit Ende September 2024 einen Anstieg der avisierten Abrufzahlen für die jeweils folgenden 6 Monate feststellen könne. In der Folge bestätigen die Analysten im Rahmen der „Best of m:access 2025“-Studie das Kursziel von 2,55 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



