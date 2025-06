GBC

MS Industrie Kaufen

11:09 Uhr

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die MS Industrie AG im Geschäftsjahr 2024 (per 31.12.) aufgrund des Verkaufs des Ultraschall-Geschäfts und wegen rückläufiger Abrufzahlen von LKW-Kunden einen deutlichen Umsatzrückgang auf 171,15 Mio. Euro (GJ 2023: 249,93 Mio. Euro) verbucht. In der Folge erhöhen die Analysten dennoch das Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das EBITDA mit 5,76 Mio. Euro (GJ 2023: 18,11 Mio. Euro) ebenfalls spürbar unter dem Vorjahreswert gelegen. Unter anderem sei die Kennziffer durch einen Entkonsolidierungseffekt von 1,8 Mio. Euro negativ beeinflusst worden. Bereinigt um diesen Effekt habe das EBITDA bei 7,56 Mio. Euro gelegen, was einer EBITDA-Marge von 4,4 Prozent entspreche. Erwartungsgemäß sei das Nettoergebnis mit -3,90 Mio. Euro (GJ 2023: 4,56 Mio. Euro) in den negativen Bereich gerutscht. Die Entwicklung der ersten drei Monate des Jahres 2025 reihe sich in das vergangene Geschäftsjahr ein. Durch den Wegfall des Umsatz- und Ergebnisbeitrags des Ultraschallsegments habe die Gesellschaft sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene jeweils einen Rückgang verzeichnet. Auf dieser Grundlage rechne das Management für das aktuelle Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen von 150 Mio. Euro, begleitet von einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Neben den positiven Signalen von Kundenseite solle das Geschäftsjahr 2025 vom Wegfall des Entkonsolidierungseffekts sowie von einer unterproportionalen Kostenentwicklung geprägt sein. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 2,90 Euro (zuvor: 2,55 Euro) und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.06.2025, 11:00 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 05.06.2025 um 09:20 Uhr fertiggestellt und am 05.06.2025 um 10:30 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/32796.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com