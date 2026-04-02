Hypoport Aktie
Marktkap. 503,76 Mio. EURKGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN 549336
ISIN DE0005493365
Symbol HYPOF
Hypoport SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach den Ende März bestätigten Jahreszahlen 2025 und den Zielen für 2026 von 318 auf 160 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der sprunghafte Anstieg des operativen Ergebnisses und der Ebit-Marge sei vor allem auf das Segment Real Estate & Mortgage zurückzuführen, mit einem starken Wachstum des B2B-Kreditmarktplatzes Europace und einer verbesserten Profitabilität der Value AG, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick hält die Analystin vor allem den neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2029 für entscheidend./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hypoport Buy
|Unternehmen:
Hypoport SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
160,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,00 €
|Abst. Kursziel*:
119,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
111,92%
|
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
213,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hypoport SE
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|17.03.26
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|Hypoport Buy
|Warburg Research
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.23
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|07.12.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|15.11.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|18.10.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.09.22
|Hypoport Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|24.10.24
|Hypoport Hold
|Warburg Research
|24.07.24
|Hypoport Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|12.03.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|23.01.24
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|14.11.23
|Hypoport Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA