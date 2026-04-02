DAX 23.168 -0,6%ESt50 5.693 -0,7%MSCI World 4.316 +0,0%Top 10 Crypto 8,6695 -1,9%Nas 21.879 +0,2%Bitcoin 59.977 +0,1%Euro 1,1526 +0,0%Öl 109,4 +0,2%Gold 4.662 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Allianz 840400 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Microsoft 870747 BASF BASF11 ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Siemens 723610
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Zu viele ETFs im Depot? Warum mehr Fonds nicht immer mehr Diversifikation bedeuten Zu viele ETFs im Depot? Warum mehr Fonds nicht immer mehr Diversifikation bedeuten
Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hypoport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Hypoport Aktien-Sparplan
75,50 EUR +3,90 EUR +5,45 %
STU
Marktkap. 503,76 Mio. EUR

KGV 33,20 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 549336

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005493365

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HYPOF

Aktie in diesem Artikel
Hypoport SE
75,50 EUR 3,90 EUR 5,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hypoport nach den Ende März bestätigten Jahreszahlen 2025 und den Zielen für 2026 von 318 auf 160 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der sprunghafte Anstieg des operativen Ergebnisses und der Ebit-Marge sei vor allem auf das Segment Real Estate & Mortgage zurückzuführen, mit einem starken Wachstum des B2B-Kreditmarktplatzes Europace und einer verbesserten Profitabilität der Value AG, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf den Ausblick hält die Analystin vor allem den neuen Ausblick für das Geschäftsjahr 2029 für entscheidend./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hypoport Buy

Unternehmen:
Hypoport SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
160,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
73,00 €		 Abst. Kursziel*:
119,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
111,92%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
213,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hypoport SE

02.04.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
17.03.26 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 Hypoport Buy Warburg Research
14.11.25 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
14.11.25 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

RSS Feed
Hypoport SE zu myNews hinzufügen