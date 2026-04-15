Hypoport: Das wird eng

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Hypoport hat operative Kennziffern für das erste Quartal vorgelegt. Im wichtigsten Bereich gibt es Fortschritte, diese fallen in einem weiterhin volatilen Marktumfeld allerdings nur moderat aus.

Im ersten Quartal 2026 lag das Transaktionsvolumen auf der wichtigen Europace-Plattform von Hypoport mit 20,3 Mrd. Euro nur auf Vorjahresniveau – das war allerdings wegen der damaligen Marktlage relativ stark ausgefallen. So konstatiert das Unternehmen denn auch, dass immerhin ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Durchschnittsniveau der letzten drei Quartale 2025 erzielt werden konnte. In anderen Bereichen gab es noch größere Zuwächse. Ob das aber reicht, der Aktie weiteren Rückenwind für die Trendwende zu geben, ist fraglich. Denn im Moment fehlt der Ausblick auf eine deutliche Marktbelegung als zentraler Treiber, damit das Unternehmen besser abschneiden kann als von Analysten erwartet. Die rechnen im Moment noch damit, dass das EBIT von Hypoport im unteren Bereich der Jahreszielrange liegen wird. Und die aktuellen Daten bieten noch keinen Raum für Aufwärtsrevisionen.

Die vollständige Unternehmensmeldung findet sich hier: zum Artikel

Bei Pyrum wartet die Börse hingegen noch auf eine entscheidende Nachricht. Kommt sie wie erhofft in den nächsten Wochen, könnte das die Initialzündung sowohl für ein stark beschleunigtes Wachstum als auch für die Aktie sein: zum Artikel

Auch bei Clearvise könnte ein Veröffentlichungstermin der Aktie neue Dynamik verleihen. Denn am 30. April will das Unternehmen seinen Dividendenvorschlag für 2025 und die Planung für 2026 vorlegen: zum Artikel

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Erstellung am 15.04.26 um 7:36 Uhr.

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