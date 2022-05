Ökostrom = ökologisch erzeugter Strom? Was der Bezug von Ökostrom wirklich bedeutet

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen schließen nach Zinsentscheid weit im Plus -- DAX letztlich tiefer -- VW mit starkem Quartal -- Uber, Moderna, Siemens Healthineers, TeamViewer, Fresenius im Fokus

Kartellamt zieht bei Aufsicht von Facebook-Konzern Meta die Schrauben an. Starbucks trifft Gewinnerwartungen - Umsatz gestiegen. Nach Twitter-Übernahme: Elon Musk denkt über Gebühren für Twitter nach. AMD steigert Umsatz und Gewinn. Lufthansa-Chef Spohr will pandemiebedingte Krise abhaken. MFE will ProSieben-Vorstand entlasten - den Aufsichtsrat nicht. HUGO BOSS hält an Jahresprognose fest.