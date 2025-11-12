JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,06 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jenoptik mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Halbleiterindustrie habe einen starken Auftragseingang verbucht, schrieb Lasse Stueben am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts. Dieser habe die Erwartungen locker übertroffen und für eine widerstandsfähige Profitabilität gesorgt. Aufträge im Zusammenhang mit Rüstung seien die positive Überraschung gewesen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 18:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JENOPTIK
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,96 €
|Abst. Kursziel*:
38,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,44%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JENOPTIK AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|11:31
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|08:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.08.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.19
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.18
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|21.10.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|16.10.25
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.25
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.25
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG