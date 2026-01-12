DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025 Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JENOPTIK Aktie

Kaufen
Verkaufen
JENOPTIK Aktien-Sparplan
21,06 EUR -0,08 EUR -0,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,22 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

09:36 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
21,06 EUR -0,08 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JENOPTIK

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,14 €		 Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,96%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

09:36 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
14.11.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Vormittag um Nulllinie
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Montagnachmittag im Aufwind
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Kurseinbußen
finanzen.net TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor einem Jahr bedeutet
StockXperts Jenoptik: Wieder in der Spur?
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
JENOPTIK AG zu myNews hinzufügen