DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.390 -0,2%Top 10 Crypto 11,48 -7,8%Nas 23.339 -0,1%Bitcoin 73.126 -6,2%Euro 1,1615 +0,2%Öl 63,22 +0,1%Gold 4.239 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter Druck -- NVIDIA macht Milliardendeal mit Synopsys -- Qualitätsmängel bei Airbus A320-Jets -- Bitcoin, BYD, Rheinmetall & Co., Palantir, PUMA, Siemens Energy, VW, TKMS im Fokus
Top News
Bitcoin Cash: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient Bitcoin Cash: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verdient
Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte Ethereum Classic: Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

JENOPTIK Aktie

Kaufen
Verkaufen
JENOPTIK Aktien-Sparplan
19,02 EUR -0,59 EUR -3,01 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,13 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2NB60

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2NB601

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JNPKF

Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

18:11 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
19,02 EUR -0,59 EUR -3,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der angekündigte Rücktritt von Vorstandschef Stefan Traeger komme überraschend, da er erst im August 2024 für eine weitere Amtszeit von drei Jahren bis Juni 2028 berufen worden sei, schrieb Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Tatsache, dass in der offiziellen Erklärung keine persönlichen Gründe genannt werden, lasse auf unterschiedliche strategische Prioritäten schließen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 09:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,06 €		 Abst. Kursziel*:
25,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

18:11 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
14.11.25 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.11.25 JENOPTIK Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Dow Jones Führungswechsel JENOPTIK-Aktie in Rot: Aufsichtsratschef legt Amt nieder JENOPTIK-Aktie in Rot: Aufsichtsratschef legt Amt nieder
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Nachmittag im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX liegt am Montagmittag im Minus
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX in der Verlustzone
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Aufsichtsratsvorsitzender der JENOPTIK AG legt Amt nieder
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK büßt am Vormittag ein
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
JENOPTIK AG zu myNews hinzufügen