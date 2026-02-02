DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.615 -0,2%Euro1,1811 +0,2%Öl66,11 -0,3%Gold4.823 +3,5%
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu freiwilligen Rückkehrern

03.02.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu freiwilligen Rückkehrern:

"Wer sich für das Programm entscheidet, für den übernimmt der Bund die Reisekosten und zahlt außerdem eine Starthilfe von 1000 Euro. Das dürfte günstiger sein als die meisten Abschiebungen. Da die Betroffenen die Kosten für ihre Rückführung fast nie selbst tragen können, zahlt nämlich meist auch hier der deutsche Staat. Und zwar nicht nur für die Reise, sondern auch für Polizei, Sicherheitskräfte und Abschiebehaft. Klar ist: Nicht jeder reist freiwillig aus, auch nicht gegen Geld. Das ist es aber auch, was die freiwillige Rückkehr zumutbarer macht als jede andere Form der Rückführung. Abschiebungen werden wohl immer Teil von geordneter Migrationspolitik sein. Aber es wäre falsch, sie für den einzigen oder gar besten Ansatz zu halten."/yyzz/DP/he