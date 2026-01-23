DAX24.730 -0,7%Est505.965 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +2,0%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.090 +1,2%Euro1,1971 -0,6%Öl68,11 +0,6%Gold5.276 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 PUMA 696960 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 OHB 593612 CSG Group A420X0 Deutsche Telekom 555750 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt Discord-Aktie vor IPO? Vertrauliche SEC-Einreichung weckt Hoffnungen auf Börsendebüt
Starbucks-Aktie hebt ab: Umsätze trotz Gewinnrückgang höher als erwartet Starbucks-Aktie hebt ab: Umsätze trotz Gewinnrückgang höher als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

28.01.26 14:04 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat JENOPTIK auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der herausragende Auftragseingang des wichtigsten Kunden ASML im vergangenen Quartal gebe dem niederländischen Chipausrüster mittelfristig weiter Auftrieb und könnte Jenoptik helfen, Unsicherheiten abzumildern, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der deutsche Technologiekonzern erwarte zwar 2026 dank des weiterhin starken Halbleitermarktes sowie hoher Investitionen in Rechenzentren ein Umsatz- und Margenwachstum, doch mit Blick auf den Zeitpunkt der Nachtfrageerholung sowie das Konjunkturumfeld gebe es noch Risiken./rob/gl/ck

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
10:31JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10:31JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.11.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.11.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen