DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,25 -6,6%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.615 -0,2%Euro1,1811 +0,2%Öl66,11 -0,3%Gold4.823 +3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen in Grün -- Disney: Gewinn überrascht positiv -- Gold & Silber auf Talfahrt -- NVIDIA, SAP, Novo Nordisk, Minenaktien, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Arbeit am Dojo 3 Supercomputer wieder aufgenommen Tesla-Aktie im Fokus: Arbeit am Dojo 3 Supercomputer wieder aufgenommen
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Hilf uns, finanzen.net zu verbessern. Nimm an unserer anonymen Umfrage teil - es dauert nur ein paar Minuten.

Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Niederlage Trumps Kandidatin/Texas

03.02.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu Niederlage Trumps Kandidatin/Texas:

"Das Desaster von US-Präsident Trumps Kandidatin in Texas könnte den Trend für das Wahljahr 2026 setzen. Es ist nicht die erste Wahlniederlage für die Republikaner in Trumps zweiter Amtszeit, aber die bisher spektakulärste. Sie ist Ausdruck einer großen Unzufriedenheit mit Trumps Politik. Das Nachwahl-Ergebnis in Texas könnte eine wichtige Etappe in einer Entwicklung sein, die Trumps Republikaner bei den Midterm-Wahlen im November die Mehrheit im Kongress kostet. Das wäre das Comeback für die berühmten "Checks and Balances", die die Macht des US-Präsidenten beschränken."/yyzz/DP/he