ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 28 Euro

30.01.26 12:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für JENOPTIK von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf den Führungswechsel und die besseren Erholungsaussichten für 2026 im Halbleiter-Kerngeschäft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Nachrichten zu JENOPTIK AG

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
09:11JENOPTIK BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
13.01.2026JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
01.12.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
27.11.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
