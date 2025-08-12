JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,08 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Präzisierung des Jahresausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn je Aktie enttäuscht, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Auftragseingang aber habe positiv überrascht./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JENOPTIK Neutral
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
19,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,69 €
|Abst. Kursziel*:
1,66%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,70%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
