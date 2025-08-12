UBS AG

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Präzisierung des Jahresausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe beim Gewinn je Aktie enttäuscht, schrieb Olivier Calvet in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der Auftragseingang aber habe positiv überrascht./rob/la/bek

