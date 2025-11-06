National Grid Aktie
Marktkap. 65 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für National Grid nach Zahlen mit einem Kursziel von 1150 Pence auf "Buy" belassen. James Brand attestierte dem Stromnetzbetreiber in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar "solide Ergebnisse", in deren Folge er seine Schätzungen leicht nach oben anpasste./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: National Grid Buy
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
11,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
13,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
11,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,89 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|11:46
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
