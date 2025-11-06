Zalando Aktie
Marktkap. 5,88 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Online-Händlers habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das operative Ergebnis liege im Rahmen der Erwartungen. Besser bewertet der Experte den Geschäftsmix./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,38 €
|Abst. Kursziel*:
41,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,29%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
