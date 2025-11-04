DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Deutsche Bank-Aktie: Experten empfehlen Deutsche Bank im Oktober mehrheitlich zum Kauf
BASF-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 78,32 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
Rheinmetall Buy

11:56 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.710,00 EUR -0,50 EUR -0,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus verlagere sich beim Rüstungskonzern nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. In einer Telefonkonferenz habe es erste Signale für dann erwartete Umsatzziele gegeben. In einer vorherigen Einschätzung hatte Laskawi einen Umsatz größer 45 Milliarden Euro und eine Marge größer 20 Prozent prognostiziert./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
2.050,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.709,00 €		 Abst. Kursziel*:
19,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.710,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
Analyst Name:
Christoph Laskawi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.153,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

11:56 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
09:26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Portflioerweiterung Rheinmetall-Aktie gewinnt: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein Rheinmetall-Aktie gewinnt: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein
UBS Rheinmetall – Chartmarken im Fokus
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX fällt mittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab
finanzen.net Minuszeichen in Europa: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Deutsche Bank AG: Rheinmetall-Aktie erhält Buy
finanzen.net TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
Novinite Bulgaria Partners with Rheinmetall to Build High-Tech Arms Plant and Create 1,000 Jobs
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
