Rheinmetall Aktie
Marktkap. 78,32 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Buy" belassen. Der Fokus verlagere sich beim Rüstungskonzern nun auf den Kapitalmarkttag am 18. November, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. In einer Telefonkonferenz habe es erste Signale für dann erwartete Umsatzziele gegeben. In einer vorherigen Einschätzung hatte Laskawi einen Umsatz größer 45 Milliarden Euro und eine Marge größer 20 Prozent prognostiziert./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.050,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.709,00 €
|Abst. Kursziel*:
19,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.710,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,88%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.153,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research