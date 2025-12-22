DAX24.301 +0,1%Est505.756 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,73 +2,0%Gold4.418 +1,8%
Rheinmetall erhält Bundeswehr-Auftrag für Laser-Licht-Module aus Rahmenvertrag

22.12.25 12:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.555,00 EUR -6,00 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Rheinmetall hat einen Auftrag von der Bundeswehr für die Lieferung von Laser-Licht-Modulen erhalten. Wie der Rüstungskonzern mitteilte, beläuft sich der Auftragswert netto auf mehrere hundert Millionen Euro über einen Zeitraum von sieben Jahren mit der Option des Abrufes weiterer Laser-Licht-Module. Der Auftrag sei "der erste Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen Rahmenvertrag". Die Geräte werden von Rheinmetall Soldier Electronics aus Stockach am Bodensee hergestellt.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 22, 2025 06:21 ET (11:21 GMT)

