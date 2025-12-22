DAX24.297 ±0,0%Est505.755 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 +3,4%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.767 +1,5%Euro1,1743 +0,2%Öl61,75 +2,0%Gold4.416 +1,8%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro

22.12.25 12:51 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Airbus SE
196,14 EUR 1,02 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die jüngsten Kursrückgänge europäischer und US-amerikanischer Rüstungsaktien im Zuge der Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg seien nicht gerechtfertigt, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Egal, wie es in der Ukraine weitergehe, die Rüstungsausgaben Europas und die Waffenexporte der USA nach Europa dürften zulegen. Hinzu komme das geplante Raketenverteidigungssystem Golden Dome der USA sowie die neue Ausrichtung der US-Außenpolitik insgesamt. All das sei unter dem Strich positiv für Rüstungsunternehmen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 23:40 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
08:21Airbus SE OutperformBernstein Research
18.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
16.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
10.12.2025Airbus SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
