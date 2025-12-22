DAX24.269 -0,1%Est505.746 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.395 +0,4%Bitcoin76.259 +0,8%Euro1,1766 +0,4%Öl61,92 +2,3%Gold4.418 +1,8%
Aktien New York Ausblick: Techs bleiben gefragt zum Start in die Weihnachtswoche

22.12.25 14:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.270,2 PKT 135,4 PKT 0,28%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.407,3 PKT 99,6 PKT 0,43%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften zu Beginn der verkürzten Weihnachtshandelswoche ihren Schwung vom vergangenen Freitag mitnehmen. So taxierte am Montag eineinhalb Stunden vor dem offiziellen Handelsstart der Broker IG den vornehmlich mit Technologieaktien bestückten NASDAQ 100 0,6 Prozent höher auf 25.504 Zähler. Das Barometer könnte seine im Monatsverlauf angefallenen Verluste wettmachen.

Den US-Leitindex Dow Jones sieht IG mit 0,06 Prozent im Plus auf 48.164 Punkten. Das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch bei 48.887 Punkten haben Anleger im Blick.

Anleger setzten auf eine Jahresendrally eines starken Börsenjahres mit dem Thema KI als einer der Triebfedern. Micron (Micron Technology) gewannen vorbörslich weitere 3,7 Prozent dazu. Im Jahr 2025 zählen die Titel des Chipherstellers zu den besten im Nasdaq 100. In der Vorwoche hatte Micron den Ausblick erhöht.

Marvell Technology (Marvell Technology) kletterten um 1,3 Prozent hoch, nachdem die Citigroup sich positiv geäußert hatte mit Blick auf die im nächsten Monat anstehende Techmesse CES.

Eine Nachbesserung der Offerte von Paramount Skydance für Warner Brothers Discovery (Warner Bros Discovery) ließ die Papiere des Hollywood-Riesen um 4 Prozent vorbörslich steigen. Netflix, das Warner Bros. (Warner Bros Discovery)auch schlucken will, sollte auch im Auge behalten werden.

Im Rohstoffsektor griffen Anleger bei Gold-, Silber- und Kupferproduzenten wie Newmont, Coeur Mining oder Freeport McMoran (Freeport-McMoRan) zu. Die Nachfrage nach den Metallen mit Preisen in Rekordhöhen ist ungebrochen hoch, bei Gold vor allem durch geopolitische Spannungen getrieben, bei Silber und Kupfer vom Bedarf der Tech-Industrie.

Die Papiere des Mischkonzerns Honeywell gaben vorbörslich um mehr als 1 Prozent nach im Zuge eines angepassten Ausblicks aufgrund der ausgegliederten Spezialmaterialien-Sparte Solstice./ajx/mis