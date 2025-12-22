DAX24.285 ±-0,0%Est505.747 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +2,9%Nas23.454 +0,6%Bitcoin76.328 +0,9%Euro1,1762 +0,4%Öl61,70 +1,9%Gold4.439 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street fester -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung Wenig Bewegung zum Start in die Woche - DAX mit vorweihnachtlicher Zurückhaltung
D-Wave-Aktie zieht immer weiter an: CES-Offensive für 2026 angekündigt D-Wave-Aktie zieht immer weiter an: CES-Offensive für 2026 angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - RBC erwartet Normalisierung der Nachfrage

22.12.25 16:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
415,80 EUR 4,25 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem für Technologie-Aktien weiterhin günstigen Umfeld haben die Papiere von Tesla am Montag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Anteilscheine des Elektroautobauers erreichten bei fast 499 US-Dollar eine Bestmarke und überboten damit ihren erst am Mittwoch letzter Woche erreichten alten Höchststand.

Wer­bung

Zuletzt stand bei den Tesla-Aktien ein Plus von 2,1 Prozent auf gut 491 Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im moderat steigenden Technologie-Index NASDAQ 100. Börsianer verwiesen auf einen positiv aufgenommenen Analystenkommentar. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Experte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren.

Generell profitieren die Aktien der großen Tech-Konzerne von der weiterhin positiven Stimmung mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz, nachdem der Speicherchiphersteller Micron (Micron Technology) in der vergangenen Woche mit seinem Ausblick Optimismus verbreitet hatte. Bei Tesla läuft derweil die Wette auf autonomes Fahren weiter./la/he

In eigener Sache

Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Tesla

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesla

DatumRatingAnalyst
08:46Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Tesla SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:46Tesla OutperformRBC Capital Markets
19.12.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla BuyDeutsche Bank AG
23.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Tesla OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
01.12.2025Tesla Equal WeightBarclays Capital
23.10.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
26.07.2025Tesla HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025Tesla NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Tesla SellUBS AG
23.10.2025Tesla VerkaufenDZ BANK
23.10.2025Tesla UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Tesla SellUBS AG
08.10.2025Tesla SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen