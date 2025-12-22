AKTIE IM FOKUS: Tesla auf Rekordhoch - RBC erwartet Normalisierung der Nachfrage

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem für Technologie-Aktien weiterhin günstigen Umfeld haben die Papiere von Tesla am Montag ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Die Anteilscheine des Elektroautobauers erreichten bei fast 499 US-Dollar eine Bestmarke und überboten damit ihren erst am Mittwoch letzter Woche erreichten alten Höchststand.

Wer­bung Wer­bung

Zuletzt stand bei den Tesla-Aktien ein Plus von 2,1 Prozent auf gut 491 Dollar zu Buche. Damit zählten sie zu den besten Werten im moderat steigenden Technologie-Index NASDAQ 100. Börsianer verwiesen auf einen positiv aufgenommenen Analystenkommentar. Die grundlegende Nachfrage auf dem US-Automarkt dürfte im Dezember trotz des Gegenwinds für Elektrofahrzeuge (wegen der zuletzt ausgelaufener bestimmter staatlicher Förderungen) robust geblieben sein, schrieb Experte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen könnte sich schon im ersten Quartal 2026 normalisieren.

Generell profitieren die Aktien der großen Tech-Konzerne von der weiterhin positiven Stimmung mit Blick auf Geschäfte rund um Künstliche Intelligenz, nachdem der Speicherchiphersteller Micron (Micron Technology) in der vergangenen Woche mit seinem Ausblick Optimismus verbreitet hatte. Bei Tesla läuft derweil die Wette auf autonomes Fahren weiter./la/he