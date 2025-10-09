DAX 24.661 +0,2%ESt50 5.635 +0,2%MSCI World 4.332 -0,1%Top 10 Crypto 16,83 +1,8%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 104.886 -0,4%Euro 1,1567 +0,0%Öl 64,73 -0,8%Gold 3.964 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- BP gewinnt Schiedsverfahren gegen Venture Global -- Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere
PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen PIMCO Income: Stabilität durch Qualitätsanleihen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tesla Aktie

Kaufen
Verkaufen
Tesla Aktien-Sparplan
376,10 EUR +0,10 EUR +0,03 %
STU
434,87 USD -0,69 USD -0,16 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,26 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1CX3T

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US88160R1014

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TSLA

RBC Capital Markets

Tesla Outperform

08:01 Uhr
Tesla Outperform
Aktie in diesem Artikel
Tesla
376,10 EUR 0,10 EUR 0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla nach einer Veranstaltung mit Investoren in der Gigafactory in Grünheide von 325 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein wichtiger Diskussionspunkt sei der geplante humanoide Roboter Optimus des Konzerns gewesen, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tesla könnte bis 2050 einen Anteil von fünf Prozent an dem Markt für humanoide Roboter erobern, den der Experte mit etwa 9 Billionen US-Dollar beziffert./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 15:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Smith Collection/Gado/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Outperform

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 500,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 435,54		 Abst. Kursziel*:
14,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 434,87		 Abst. Kursziel aktuell:
14,98%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 315,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08.10.25 Tesla Sell UBS AG
03.10.25 Tesla Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Tesla Sell UBS AG
02.10.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Tesla

finanzen.net Milliardenwette Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
dpa-afx Tesla-Aktie im Blick: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot"
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Tesla auf 500 Dollar - 'Outperform'
finanzen.net Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla verliert am Abend
finanzen.net BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
finanzen.net Tesla Aktie News: Tesla büßt am Donnerstagnachmittag ein
finanzen.net Börse New York: NASDAQ 100 fällt zum Start
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Benzinga As NHTSA Opens Tesla FSD Investigation, Gary Black Says Elon Musk&#39;s EV Giant Needs PR Staff: &#39;For Years I&#39;ve Argued…&#39;
Korea Times Imported car sales jump 32% in September led by Tesla demand
Korea Times Tesla hit with probe after crashes involving self-driving feature Musk boasted about
Benzinga Elon Musk &#39;Won, It&#39;s Over&#39;: &#39;Pharma Bro&#39; Defends Tesla Against Short Sellers
MotleyFool Tesla Makes Money Selling Electric Vehicles, but 90% of Its Value Could Soon Come From This Instead
Benzinga Tesla Stock Is Trading Lower Thursday: What&#39;s Driving The Action?
BBC Tesla investigated over self-driving cars on wrong side of road
BBC Tesla investigated over self-driving cars on wrong side of road
RSS Feed
Tesla zu myNews hinzufügen