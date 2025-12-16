10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX schwächer erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag abgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,6 Prozent auf 24.093 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:44 Uhr) einen Verlust von 1,56 Prozent bei 49.383,29 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,12 Prozent auf 3.824,74 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,79 Prozent auf 25.171,02 Einheiten nach.

3. Ford-Aktie im Plus: Riesen-Abschreibung für Elektroauto -Schwenk

Ford krempelt sein verlustreiches Elektroauto-Geschäft um und nimmt dafür eine milliardenschwere Riesen-Abschreibung in Kauf. Zur Nachricht

4. Nordex-Aktie: Auftrag für 24 Turbinen aus Kanada

Nordex wird für eine Windfarm in der südostkanadischen Provinz New Brunswick insgesamt 34 Turbinen mit 200 Megawatt Gesamtleistung liefern und diese anschließend für die Dauer von 30 Jahren warten. Zur Nachricht

5. UBS-Technologiechef scheidet zum Jahresende aus

Bei der UBS steht kurz vor dem Jahresende eine Veränderung an der Konzernspitze an. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Sammer fordert klare Fristen im Vertragspoker mit Schlotterbeck

Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten BVB (Borussia Dortmund) mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen. Zur Nachricht

7. Stabilus-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt

Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile am Markt zurückkaufen. Zur Nachricht

8. Neue Konkurrenz für JPMorgan voraus? Ripple plant Angriff mit Banklizenz

Der Chef eines Finanzdienstleisters sieht in Ripple mehr als nur ein Krypto-Unternehmen. Mit einer Banklizenz könnte das Unternehmen zu einem Rivalen für traditionelle Großbanken werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise

haben am Dienstag weiter nachgegeben und sind zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. 10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Dienstag kaum.