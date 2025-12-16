DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,1%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.640 +0,2%Euro1,1748 ±-0,0%Öl60,22 -0,2%Gold4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an -- Nordex erhält Großauftrag -- Ford mit Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
Top News
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus Stiftung Warentest zeichnet finanzen.net ZERO erneut als 'Kostensieger' aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.
10 vor 9

Dienstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen

16.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.229,9 PKT 43,4 PKT 0,18%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.628,9 PKT -347,9 PKT -1,34%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
49.383,3 PKT -784,8 PKT -1,56%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.867,9 PKT -21,4 PKT -0,55%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX schwächer erwartet

Der deutsche Leitindex dürfte seine leichten Vortagsgewinne am Dienstag abgeben.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,6 Prozent auf 24.093 Punkte.

2. Börsen in Fernost in Rot

Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.

Wer­bung

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:44 Uhr) einen Verlust von 1,56 Prozent bei 49.383,29 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,12 Prozent auf 3.824,74 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,79 Prozent auf 25.171,02 Einheiten nach.

Wer­bung

3. Ford-Aktie im Plus: Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk

Ford krempelt sein verlustreiches Elektroauto-Geschäft um und nimmt dafür eine milliardenschwere Riesen-Abschreibung in Kauf. Zur Nachricht

4. Nordex-Aktie: Auftrag für 24 Turbinen aus Kanada

Nordex wird für eine Windfarm in der südostkanadischen Provinz New Brunswick insgesamt 34 Turbinen mit 200 Megawatt Gesamtleistung liefern und diese anschließend für die Dauer von 30 Jahren warten. Zur Nachricht

5. UBS-Technologiechef scheidet zum Jahresende aus

Bei der UBS steht kurz vor dem Jahresende eine Veränderung an der Konzernspitze an. Zur Nachricht

6. BVB-Aktie: Sammer fordert klare Fristen im Vertragspoker mit Schlotterbeck

Im Vertragspoker des Fußball-Bundesligisten BVB (Borussia Dortmund) mit Nico Schlotterbeck hat Club-Berater Matthias Sammer dem BVB eine baldige Entscheidung empfohlen. Zur Nachricht

7. Stabilus-Aktie: Aktienrückkauf angekündigt

Der zuletzt schwächelnde Autozulieferer Stabilus will bei seinen Aktionären gut Wetter machen und in kleinerem Maßstab eigene Anteile am Markt zurückkaufen. Zur Nachricht

8. Neue Konkurrenz für JPMorgan voraus? Ripple plant Angriff mit Banklizenz

Der Chef eines Finanzdienstleisters sieht in Ripple mehr als nur ein Krypto-Unternehmen. Mit einer Banklizenz könnte das Unternehmen zu einem Rivalen für traditionelle Großbanken werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise

haben am Dienstag weiter nachgegeben und sind zeitweise auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen. 10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich am Dienstag kaum.

Bildquellen: Shutter_M / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:17Porsche Korea boosts customer satisfaction, aims for sustainable growth
08:06Retouren bei Zalando, Amazon und Co.: Die Retouren-Republik
08:00Dienstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen
07:53Nach 24 Jahren - VW stellt Autoproduktion in Dresden ein
07:37Konsolidierung vor US-Jobdaten: DAX steuert auf negativen Handelsstart zu
07:13DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Stabilus kündigt Aktienrückkauf an -- Nordex erhält Großauftrag -- Ford mit Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
06:00Volkswagen to End Production at German Plant, a First in Company History
15.12.25Why FMC Corporation Plunged Yet Again Today
mehr