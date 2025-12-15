DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -2,6%Nas23.093 -0,4%Bitcoin73.113 -2,7%Euro1,1749 +0,1%Öl60,42 -1,3%Gold4.314 +0,3%
Abgang

UBS-Aktie: Technologiechef scheidet zum Jahresende aus

15.12.25 20:35 Uhr
UBS-Aktie: Knall bei der UBS! Technologiechef Mike Dargan verlässt die Bank | finanzen.net

Bei der UBS steht kurz vor dem Jahresende eine Veränderung an der Konzernspitze an.

UBS
Mike Dargan, Group Chief Operations and Technology Officer, wird laut UBS per Ende Dezember zurücktreten und will sich "neuen beruflichen Möglichkeiten außerhalb der UBS" widmen. Wie die Schweizer Bank weiter mitteilte, wird die Funktion Group Technology neu an Bea Martin berichten, die am 1. Januar 2026 ihre Position als Group Chief Operating Officer antreten soll. Bis eine definitive Nachfolgeregelung gefunden sei, werde Chris Gelvin als Head Group Technology ad interim fungieren, zusätzlich zu seiner bisherigen Aufgabe als Chief Operating Officer, Group Technology.

DOW JONES

