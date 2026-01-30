New Highland Critical Minerals A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
New Highland Critical Minerals A hat am 28.01.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
New Highland Critical Minerals A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.
