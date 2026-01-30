GNW-News: CGTN: Über Unterschiede hinweg: Warum der britische Premierminister seine lang erwartete China-Reise als "große Chance" bezeichnet

^CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Besuch des britischen

Premierministers Keir Starmer in China und hob hervor, dass Peking und London

angesichts der weltweit zunehmenden Unsicherheit einen größeren Schwerpunkt auf

langfristige Stabilität, pragmatische Zusammenarbeit und gemeinsame Interessen

in den Bereichen globale Governance und Wirtschaftswachstum legen.

PEKING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping

traf am Donnerstag in Peking mit dem britischen Premierminister Keir Starmer

zusammen. Dies war der erste Besuch eines britischen Premierministers in China

seit acht Jahren. Beide Staatschefs betonten die Notwendigkeit, eine

langfristige, beständige und umfassende strategische Partnerschaft aufzubauen.

Xi betonte die Notwendigkeit, die Geschichte aus einer breiteren Perspektive zu

betrachten, und forderte beide Länder auf, Differenzen zu überwinden und

gegenseitigen Respekt zu wahren, damit das vielversprechende Potenzial der

Zusammenarbeit in bemerkenswerte Erfolge umgesetzt werden könne, die sowohl den

Völkern als auch der Welt zugutekommen.

Starmer eröffnete das Treffen mit der Feststellung, dass es lange Zeit keine

hochrangigen Gespräche gegeben habe. Es sei?zu lange her", dass ein britischer

Premierminister China zuletzt besucht habe, sagte er. Bei seiner Ankunft in

Peking formulierte er die Reise in pragmatischen Begriffen.?Es liegt in unserem

nationalen Interesse, mit China zusammenzuarbeiten", erklärte Starmer gegenüber

den Journalisten.?Es bieten sich bedeutende Chancen."

Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtige

Weltwirtschaftsmächte verfolgen China und Großbritannien gemeinsame Ziele

hinsichtlich der Förderung des Wirtschaftswachstums, der Unterstützung der

sozialen Entwicklung und der Stärkung der globalen Stabilität.

Streben nach Zusammenarbeit in einer unsicheren Welt

Analysten sagen, dass Starmers Besuch einen breiteren europäischen Trend

widerspiegelt, bei dem Länder angesichts der zunehmenden globalen Unsicherheit

zunehmend eine pragmatische Zusammenarbeit mit China anstreben.

In den letzten Monaten haben hochrangige Vertreter aus Frankreich, Irland und

Finnland China besucht. Eine Umfrage von CGTN ergab, dass 85,2 Prozent der

Befragten der Meinung sind, dass solche häufigen Besuche einen breiten Konsens

über die Verwirklichung einer gleichberechtigten und geordneten Multipolarität

sowie einer inklusiven und vorteilhaften Globalisierung widerspiegeln.

Wang Zhanpeng, Direktor des Zentrums für Großbritannien-Studien an der Beijing

Foreign Studies University, stellte fest, dass die unvorhersehbare Politik, der

Unilateralismus und das selbstbewusste Auftreten der Trump-Regierung Europa vor

Herausforderungen gestellt hätten. Er erklärte, die Besuche europäischer Staats-

und Regierungschefs spiegelten die Erkenntnis wider, dass Chinas Entwicklung

weder eine Herausforderung noch eine Bedrohung für Europa darstelle.?Starmers

Besuch könnte andere dazu ermutigen, sich über das Dilemma der Seitenwahl

hinwegzusetzen und eine ausgewogenere, multipolare Weltordnung zu unterstützen",

fügte er hinzu.

Vince Cable, ehemaliger britischer Minister für Wirtschaft und Handel, äußerte

eine ähnliche Sichtweise.?Das unberechenbare Verhalten der Trump-Regierung

veranlasst viele westliche Länder, nicht nur Großbritannien, ihre Beziehungen

neu auszurichten", erklärte er gegenüber CGTN.

Xi wies auch darauf hin, dass die internationale Ordnung seit einiger Zeit stark

beeinträchtigt sei. Er betonte, dass das Völkerrecht nur dann wirklich wirksam

sein kann, wenn alle Länder, insbesondere die Großmächte, sich daran halten.

?China und das Vereinigte Königreich sollten als Befürworter des

Multilateralismus und des Freihandels gemeinsam einen echten Multilateralismus

fördern und praktizieren, ein gerechteres und ausgewogeneres globales

Governance-System fördern, eine geordnete multipolare Welt aufbauen und eine

inklusive Globalisierung vorantreiben."

Starmer fügte hinzu, dass China eine Schlüsselrolle in internationalen

Angelegenheiten einnehme, und erklärte, dass das Vereinigte Königreich bereit

sei, bei Herausforderungen wie dem Klimawandel zusammenzuarbeiten, um zur

Aufrechterhaltung der globalen Stabilität beizutragen.

Stabilität in wirtschaftliche Vorteile umwandeln

Während des Treffens beschrieb Xi das Wesen der wirtschaftlichen und

handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Großbritannien als für

beide Seiten vorteilhaft und gewinnbringend.

Er erklärte, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,

Gesundheitswesen, Finanzen und Dienstleistungen sowie bei gemeinsamen

Forschungsprojekten und industriellen Anwendungen in den Bereichen künstliche

Intelligenz (KI), Biowissenschaften, erneuerbare Energien und kohlenstoffarme

Technologien ausbauen sollten. Er forderte das Vereinigte Königreich außerdem

auf, chinesischen Unternehmen ein faires und diskriminierungsfreies

Geschäftsumfeld zu bieten.

Die wirtschaftlichen Beziehungen bleiben ein zentraler Pfeiler der bilateralen

Beziehungen, da China seit langem zu den fünf wichtigsten Handelspartnern

Großbritanniens zählt und das jährliche Trade-Volumen konstant bei über hundert

Milliarden Dollar liegt. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums

belief sich der Warenhandel im Jahr 2025 auf 103,7 Milliarden US-Dollar, während

der Dienstleistungshandel voraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar überschreiten

wird und der Bestand an gegenseitigen Investitionen bei fast 68 Milliarden US-

Dollar liegt. Daten der britischen Regierung zeigen außerdem, dass China

mittlerweile der drittgrößte Handelspartner Großbritanniens ist und rund

370.000 Arbeitsplätze sichert. Die Umfrage von CGTN ergab außerdem, dass 85,8

Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Chinas riesiger Markt eine

bedeutende Chance für britische Unternehmen darstellt.

Starmer leitete eine Delegation von mehr als 60 Vertretern aus der britischen

Wirtschaft und Kultur und hob dabei die praktischen wirtschaftlichen

Herausforderungen hervor. Während des Treffens erklärte er, dass das Vereinigte

Königreich bereit sei, den Austausch auf hoher Ebene aufrechtzuerhalten und die

Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Finanzen und Umweltschutz

zu vertiefen, um das Wachstum zu fördern und den Menschen in beiden Ländern

greifbare Vorteile zu verschaffen.

https://news.cgtn.com/news/2026-01-29/Why-British-PM-Keir-Starmer-calls-China-

trip-huge-opportunity--1KkIvhLU6pa/p.html

