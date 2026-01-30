GNW-News: CGTN: Über Unterschiede hinweg: Warum der britische Premierminister seine lang erwartete China-Reise als "große Chance" bezeichnet
^CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Besuch des britischen
Premierministers Keir Starmer in China und hob hervor, dass Peking und London
angesichts der weltweit zunehmenden Unsicherheit einen größeren Schwerpunkt auf
langfristige Stabilität, pragmatische Zusammenarbeit und gemeinsame Interessen
in den Bereichen globale Governance und Wirtschaftswachstum legen.
PEKING, Jan. 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der chinesische Präsident Xi Jinping
traf am Donnerstag in Peking mit dem britischen Premierminister Keir Starmer
zusammen. Dies war der erste Besuch eines britischen Premierministers in China
seit acht Jahren. Beide Staatschefs betonten die Notwendigkeit, eine
langfristige, beständige und umfassende strategische Partnerschaft aufzubauen.
Xi betonte die Notwendigkeit, die Geschichte aus einer breiteren Perspektive zu
betrachten, und forderte beide Länder auf, Differenzen zu überwinden und
gegenseitigen Respekt zu wahren, damit das vielversprechende Potenzial der
Zusammenarbeit in bemerkenswerte Erfolge umgesetzt werden könne, die sowohl den
Völkern als auch der Welt zugutekommen.
Starmer eröffnete das Treffen mit der Feststellung, dass es lange Zeit keine
hochrangigen Gespräche gegeben habe. Es sei?zu lange her", dass ein britischer
Premierminister China zuletzt besucht habe, sagte er. Bei seiner Ankunft in
Peking formulierte er die Reise in pragmatischen Begriffen.?Es liegt in unserem
nationalen Interesse, mit China zusammenzuarbeiten", erklärte Starmer gegenüber
den Journalisten.?Es bieten sich bedeutende Chancen."
Als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und wichtige
Weltwirtschaftsmächte verfolgen China und Großbritannien gemeinsame Ziele
hinsichtlich der Förderung des Wirtschaftswachstums, der Unterstützung der
sozialen Entwicklung und der Stärkung der globalen Stabilität.
Streben nach Zusammenarbeit in einer unsicheren Welt
Analysten sagen, dass Starmers Besuch einen breiteren europäischen Trend
widerspiegelt, bei dem Länder angesichts der zunehmenden globalen Unsicherheit
zunehmend eine pragmatische Zusammenarbeit mit China anstreben.
In den letzten Monaten haben hochrangige Vertreter aus Frankreich, Irland und
Finnland China besucht. Eine Umfrage von CGTN ergab, dass 85,2 Prozent der
Befragten der Meinung sind, dass solche häufigen Besuche einen breiten Konsens
über die Verwirklichung einer gleichberechtigten und geordneten Multipolarität
sowie einer inklusiven und vorteilhaften Globalisierung widerspiegeln.
Wang Zhanpeng, Direktor des Zentrums für Großbritannien-Studien an der Beijing
Foreign Studies University, stellte fest, dass die unvorhersehbare Politik, der
Unilateralismus und das selbstbewusste Auftreten der Trump-Regierung Europa vor
Herausforderungen gestellt hätten. Er erklärte, die Besuche europäischer Staats-
und Regierungschefs spiegelten die Erkenntnis wider, dass Chinas Entwicklung
weder eine Herausforderung noch eine Bedrohung für Europa darstelle.?Starmers
Besuch könnte andere dazu ermutigen, sich über das Dilemma der Seitenwahl
hinwegzusetzen und eine ausgewogenere, multipolare Weltordnung zu unterstützen",
fügte er hinzu.
Vince Cable, ehemaliger britischer Minister für Wirtschaft und Handel, äußerte
eine ähnliche Sichtweise.?Das unberechenbare Verhalten der Trump-Regierung
veranlasst viele westliche Länder, nicht nur Großbritannien, ihre Beziehungen
neu auszurichten", erklärte er gegenüber CGTN.
Xi wies auch darauf hin, dass die internationale Ordnung seit einiger Zeit stark
beeinträchtigt sei. Er betonte, dass das Völkerrecht nur dann wirklich wirksam
sein kann, wenn alle Länder, insbesondere die Großmächte, sich daran halten.
?China und das Vereinigte Königreich sollten als Befürworter des
Multilateralismus und des Freihandels gemeinsam einen echten Multilateralismus
fördern und praktizieren, ein gerechteres und ausgewogeneres globales
Governance-System fördern, eine geordnete multipolare Welt aufbauen und eine
inklusive Globalisierung vorantreiben."
Starmer fügte hinzu, dass China eine Schlüsselrolle in internationalen
Angelegenheiten einnehme, und erklärte, dass das Vereinigte Königreich bereit
sei, bei Herausforderungen wie dem Klimawandel zusammenzuarbeiten, um zur
Aufrechterhaltung der globalen Stabilität beizutragen.
Stabilität in wirtschaftliche Vorteile umwandeln
Während des Treffens beschrieb Xi das Wesen der wirtschaftlichen und
handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Großbritannien als für
beide Seiten vorteilhaft und gewinnbringend.
Er erklärte, dass beide Seiten ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung,
Gesundheitswesen, Finanzen und Dienstleistungen sowie bei gemeinsamen
Forschungsprojekten und industriellen Anwendungen in den Bereichen künstliche
Intelligenz (KI), Biowissenschaften, erneuerbare Energien und kohlenstoffarme
Technologien ausbauen sollten. Er forderte das Vereinigte Königreich außerdem
auf, chinesischen Unternehmen ein faires und diskriminierungsfreies
Geschäftsumfeld zu bieten.
Die wirtschaftlichen Beziehungen bleiben ein zentraler Pfeiler der bilateralen
Beziehungen, da China seit langem zu den fünf wichtigsten Handelspartnern
Großbritanniens zählt und das jährliche Trade-Volumen konstant bei über hundert
Milliarden Dollar liegt. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums
belief sich der Warenhandel im Jahr 2025 auf 103,7 Milliarden US-Dollar, während
der Dienstleistungshandel voraussichtlich 30 Milliarden US-Dollar überschreiten
wird und der Bestand an gegenseitigen Investitionen bei fast 68 Milliarden US-
Dollar liegt. Daten der britischen Regierung zeigen außerdem, dass China
mittlerweile der drittgrößte Handelspartner Großbritanniens ist und rund
370.000 Arbeitsplätze sichert. Die Umfrage von CGTN ergab außerdem, dass 85,8
Prozent der Befragten der Meinung sind, dass Chinas riesiger Markt eine
bedeutende Chance für britische Unternehmen darstellt.
Starmer leitete eine Delegation von mehr als 60 Vertretern aus der britischen
Wirtschaft und Kultur und hob dabei die praktischen wirtschaftlichen
Herausforderungen hervor. Während des Treffens erklärte er, dass das Vereinigte
Königreich bereit sei, den Austausch auf hoher Ebene aufrechtzuerhalten und die
Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Finanzen und Umweltschutz
zu vertiefen, um das Wachstum zu fördern und den Menschen in beiden Ländern
greifbare Vorteile zu verschaffen.
https://news.cgtn.com/news/2026-01-29/Why-British-PM-Keir-Starmer-calls-China-
trip-huge-opportunity--1KkIvhLU6pa/p.html
