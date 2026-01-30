Byggmastare Anders J Ahlstrom B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Byggmastare Anders J Ahlstrom B hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,78 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,590 SEK je Aktie erzielt worden.

Byggmastare Anders J Ahlstrom B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,580 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 20,79 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Byggmastare Anders J Ahlstrom B im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 86,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,55 Millionen SEK. Im Vorjahr waren 32,67 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net