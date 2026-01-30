Websol Energy System hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Websol Energy System hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Websol Energy System 2,61 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net