Websol Energy System hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Websol Energy System hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Websol Energy System 2,61 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Websol Energy System
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Websol Energy System
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent