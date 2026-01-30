DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 +0,5%Nas23.462 -0,9%Bitcoin70.764 -0,3%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Websol Energy System hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

31.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Websol Energy System Ltd Registered Shs
81,50 INR -5,15 INR -5,94%
Charts|News|Analysen

Websol Energy System hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Websol Energy System 2,61 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

