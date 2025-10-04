DAX 24.411 +0,1%ESt50 5.633 -0,3%MSCI World 4.350 +0,3%Top 10 Crypto 17,31 +1,8%Nas 22.896 +0,5%Bitcoin 106.423 +0,9%Euro 1,1711 -0,1%Öl 65,20 +1,3%Gold 3.950 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX etwas fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Kryptokurse am Montagnachmittag Kryptokurse am Montagnachmittag
Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
34,86 EUR -0,02 EUR -0,06 %
STU
41,05 USD -0,06 USD -0,15 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 111,2 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Morgan Stanley

UBS Underweight

16:26 Uhr
UBS Underweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
34,86 EUR -0,02 EUR -0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS vor der Berichtssaison der Banken von 27 auf 28 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf UBS rechnet er damit, dass diese im Handelsgeschäft auf Jahresbasis etwas weniger stark abgeschnitten haben dürfte als die Deutsche Bank./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Underweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
28,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
35,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Giulia Aurora Miotto 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,36 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

16:26 UBS Underweight Morgan Stanley
03.10.25 UBS Underweight Barclays Capital
29.09.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

finanzen.net Langfristiger Horizont Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
finanzen.net Stabiler Handel: DAX beginnt die Montagssitzung wenig bewegt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Montagshandels
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsstart steigen
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Airbus SE
finanzen.net Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
dpa-afx Boeing-Aktie sinkt: Start des Langstreckenflieger 777X wird wohl auf frühestens 2027 verschoben
Zacks Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) Is Up 0.44% in One Week: What You Should Know
Business Times Airbus walks political tightrope with US, China expansion
MarketWatch Here’s the latest sign that Boeing is going on the offensive against Airbus
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 22-26 September 2025
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) This Year?
Korea Times LIG Nex1 signs teaming agreement with Airbus DS for integrated air defense system
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 15-19 September 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 8-12 September 2025
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen