UBS Aktie
Marktkap. 111,2 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS vor der Berichtssaison der Banken von 27 auf 28 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Underweight" belassen. Laut Analyst Giulia Aurora Miotto dürften Investmentbanken ein gutes drittes Quartal hinter sich haben. Den Fokus erwartet er auf dem US-Geschäft sowie auf dem deutschen Konjunkturpaket, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb. Mit Blick auf UBS rechnet er damit, dass diese im Handelsgeschäft auf Jahresbasis etwas weniger stark abgeschnitten haben dürfte als die Deutsche Bank./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Underweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Morgan Stanley
|Kursziel:
28,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
35,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Giulia Aurora Miotto
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,36 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
