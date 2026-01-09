JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 38 auf 43 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob am Freitag seine Ertrags- und Ergebnisschätzungen für 2025 etwas an im Vorfeld des Quartalsberichts. An seinen Annahmen für 2026 und 2027 ändert sich kaum etwas./rob/ag/mis

