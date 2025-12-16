DAX24.138 -0,4%Est505.740 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +2,7%Nas23.057 -0,6%Bitcoin74.029 +0,7%Euro1,1769 +0,1%Öl59,66 -1,2%Gold4.293 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Neue Konkurrenz für JPMorgan voraus? Ripple plant Angriff mit Banklizenz Neue Konkurrenz für JPMorgan voraus? Ripple plant Angriff mit Banklizenz
Semperit AG: Bereit für den nächsten Zyklus Semperit AG: Bereit für den nächsten Zyklus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Aktien Frankfurt: Dax schwächelt etwas vor US-Jobdaten

16.12.25 12:02 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax schwächelt etwas vor US-Jobdaten | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.137,8 PKT -92,1 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der freundlichen Tendenz zum Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten etwas nachgegeben. Der DAX fiel gegen Mittag um 0,2 Prozent auf 24.179 Punkte und rückt damit der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke wieder näher. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor ebenfalls 0,2 Prozent auf 30.167 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent auf 5.745 Punkte abwärts.

Wer­bung

In die Defensive gingen die Anleger vor den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite wichtige Kriterium sind. An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren.

"Die letzten Wochen haben gezeigt: Gute Daten reichen nicht mehr, um die Kurse weiter steigen zu lassen. Sie müssen schon sehr gut sein. Die Messlatte der Anleger hängt hoch, und Skepsis dominiert: Übertreffen die heutigen Zahlen die Erwartungen? Jede Enttäuschung könnte die Verkäufe im Dax fortsetzen", kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Die Aktien von Rüstungswerten reagierten mit weiteren Kursverlusten auf die jüngsten Gespräche über ein Ende des Ukraine-Krieges in Berlin, nachdem die beteiligten Seiten die Verhandlungen als Fortschritt bezeichnet hatten. Das betrifft vor allem die Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj scheint sich damit abgefunden zu haben, dass ein Nato-Beitritt unrealistisch ist. Die Papiere von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) verbuchten Kursabschläge von 3,4 bis 4,8 Prozent.

Wer­bung

Der Kurssprung der TUI-Aktien vom Vortag ist am Dienstag noch etwas weiter gegangen. Am Montag hatten die Titel des Reisekonzerns bereits einen Chartausbruch vollzogen, indem das bisherige Hoch seit Anfang September bei 8,48 Euro überschritten wurde. Der Rückenwind hielt am Dienstag an und trieb den Kurs erstmals seit Ende August wieder über die 9-Euro-Marke. Zuletzt belief sich der Kursgewinn auf 0,8 Prozent.

Die Anteilsscheine von Stabilus (Stabilus SE) verteuerten sich um ein Prozent. Das für Gasdruckfedern bekannte Unternehmen hatte Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro angekündigt.

Die zuletzt aufgekommene Übernahmefantasie bei den Aktien von Klöckner & Co (KlöcknerCo (KlöCo)) hält an. Die Aktien des Stahlhändlers kletterten auf das höchste Niveau seit Juli 2023 und markierten zuletzt ein Kursplus von 4,4 Prozent. Zu Beginn der Vorwoche war der Kurs schon stark gestiegen wegen Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot./edh/jha/

Wer­bung

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

13:11Konsolidierung vor US-Jobdaten: DAX am Dienstag mit negativen Vorzeichen
12:30DAX - Verlaufstief und erneuter Hochlauf bis 24.500 Punkte?
12:25Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein
12:02Aktien Frankfurt: Dax schwächelt etwas vor US-Jobdaten
11:43DAX Prognose für Dienstag, 16.12.25 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
11:15Wirtschaftsflaute und US-Zölle drücken Infineon Österreich in die Verlustzone
11:05Infineon Österreich: Bei 80 Prozent Auslastung kippte Ergebnis ins Minus
10:12DAX schwächer – Anleger blicken auf ZEW und US-Arbeitsmarktdaten
mehr