Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit

Zuletzt ging es bei der Aktie von Alzchem kräftig Auf und Ab, was eine gewisse Verunsicherung über das weitere Kurspotenzial nach der steilen Rally zeigt. Das Unternehmen setzt hier nun ein wichtiges Signal.

Die Aktie von Alzchem hat zuletzt relativ wilde Schwankungen auf hohem Niveau erlebt. Die Anleger sind sich offenbar nicht ganz sicher, wie sie die aktuellen Zahlen und die Perspektiven nach der sehr starken Performance einordnen sollen – mit anderen Worten: Die Suche nach dem derzeitigen fairen Wert läuft, und das ziemlich sprunghaft. Das Unternehmen setzt vor diesem Hintergrund erst einmal ein Signal des Vertrauens und der Stärke und startet ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das sollte die Aktie tendenziell stützen.

