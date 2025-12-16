Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit

DAX24.149 -0,3%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,58 +2,7%Nas23.057 -0,6%Bitcoin74.198 +1,0%Euro1,1776 +0,2%Öl59,62 -1,2%Gold4.301 -0,1%
16.12.25 14:13 Uhr

Zuletzt ging es bei der Aktie von Alzchem kräftig Auf und Ab, was eine gewisse Verunsicherung über das weitere Kurspotenzial nach der steilen Rally zeigt. Das Unternehmen setzt hier nun ein wichtiges Signal.

Die Aktie von Alzchem hat zuletzt relativ wilde Schwankungen auf hohem Niveau erlebt. Die Anleger sind sich offenbar nicht ganz sicher, wie sie die aktuellen Zahlen und die Perspektiven nach der sehr starken Performance einordnen sollen – mit anderen Worten: Die Suche nach dem derzeitigen fairen Wert läuft, und das ziemlich sprunghaft. Das Unternehmen setzt vor diesem Hintergrund erst einmal ein Signal des Vertrauens und der Stärke und startet ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das sollte die Aktie tendenziell stützen.

Die entsprechende Unternehmensmeldung findet sich hier:

zum Artikel

Ebenfalls eine starke Performance in diesem Jahr hat 2G Energy gezeigt, der jüngste Kursaufschwung basiert auf dem Ausblick für 2026: zum Artikel

Eine leichte Erholung hat die Aktie von GESCO geschafft, dabei haben die Anleger ebenfalls die Geschäftsentwicklung im kommenden Jahr im Blick: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.085 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand 13.12.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

