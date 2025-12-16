Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
thyssenkrupp nucera öffnet die Bücher. Das erwarten Analysten.
thyssenkrupp nucera lädt am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,050 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,57 Prozent auf 186,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,071 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,090 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 848,3 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 862,0 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
