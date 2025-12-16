DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,1%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.640 +0,2%Euro1,1748 ±-0,0%Öl60,23 -0,2%Gold4.285 -0,5%
Bilanz voraus

Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

16.12.25 07:54 Uhr
Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse | finanzen.net

thyssenkrupp nucera öffnet die Bücher. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
7,76 EUR -0,04 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

thyssenkrupp nucera lädt am 17.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,050 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 37,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,080 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,57 Prozent auf 186,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,071 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,090 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 848,3 Millionen EUR aus, im Gegensatz zu 862,0 Millionen EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
04.09.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
16.07.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
23.06.2025thyssenkrupp nucera BuyDeutsche Bank AG
20.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
04.06.2025thyssenkrupp nucera OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.11.2025thyssenkrupp nucera NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.11.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.10.2025thyssenkrupp nucera HoldDeutsche Bank AG
22.08.2025thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.12.2024thyssenkrupp nucera HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.01.2025thyssenkrupp nucera SellGoldman Sachs Group Inc.

