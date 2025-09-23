DAX 23.739 +0,9%ESt50 5.500 +1,0%Top 10 Crypto 15,33 +0,5%Dow 46.256 +0,7%Nas 22.429 +0,2%Bitcoin 93.929 +0,6%Euro 1,1700 +0,3%Öl 69,98 +0,5%Gold 3.782 +0,9%
Tesla Aktie

370,00 EUR +6,65 EUR +1,83 %
STU
436,28 USD +13,02 USD +3,08 %
BTT
Marktkap. 1,26 Bio. EUR

KGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T

ISIN US88160R1014

Symbol TSLA

Deutsche Bank AG

Tesla Buy

19:41 Uhr
Tesla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 345 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Absatzzahlen des Elektroautobauers für das dritte Quartal dürften die Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Edison Yu in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Noch wichtigere positive Faktoren für die Aktie seien der Fokus von Konzernchef Elon Musk auf das Robotaxi- und Robotergeschäft und das jüngst angekündigte Kompensationspaket des Unternehmens für Musk./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pe3k / Shutterstock.com

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 435,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 432,36		 Abst. Kursziel*:
0,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 436,28		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,29%
Analyst Name:
Edison Yu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 280,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Tesla

19:41 Tesla Buy Deutsche Bank AG
08:01 Tesla Outperform RBC Capital Markets
23.09.25 Tesla Sell UBS AG
05.09.25 Tesla Sell UBS AG
29.07.25 Tesla Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

