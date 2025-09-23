Tesla Aktie
Marktkap. 1,26 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 345 auf 435 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die kommende Woche anstehenden Absatzzahlen des Elektroautobauers für das dritte Quartal dürften die Erwartungen deutlich übertreffen, schrieb Edison Yu in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Noch wichtigere positive Faktoren für die Aktie seien der Fokus von Konzernchef Elon Musk auf das Robotaxi- und Robotergeschäft und das jüngst angekündigte Kompensationspaket des Unternehmens für Musk./gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 08:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 435,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 432,36
|Abst. Kursziel*:
0,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 436,28
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,29%
|
Analyst Name:
Edison Yu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 280,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
