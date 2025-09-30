Tesla Aktie
Marktkap. 1,26 Bio. EURKGV 198,13 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Konsensschätzung eindrucksvoller übertroffen als von ihm erwartet, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dazu habe zwar auch der Schlussspurt bei den ausgelaufenen US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos beigetragen. Ein weiterer Faktor sei aber wohl eine schwächere Entwicklung bei chinesischen Konkurrenten gewesen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 10:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 325,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 448,92
|Abst. Kursziel*:
-27,60%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 444,45
|Abst. Kursziel aktuell:
-26,88%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 280,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Tesla
|18:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|17:51
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|26.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.