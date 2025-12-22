Verluste in Paris: CAC 40 fällt zum Start

CAC 40-Performance im Fokus

Das macht der CAC 40 am Morgen.

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent auf 8.137,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,195 Prozent auf 8.135,52 Punkte an der Kurstafel, nach 8.151,38 Punkten am Vortag.

Bei 8.143,38 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.135,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.982,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.830,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7.274,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,06 Prozent nach oben. Bei 8.314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 6.261 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.net