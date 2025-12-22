DAX24.344 +0,2%Est505.768 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.308 +1,3%Bitcoin76.431 +1,0%Euro1,1729 +0,1%Öl61,03 +0,8%Gold4.411 +1,7%
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- Novo Nordisk, Lufthansa, Telekom, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold im Fokus
Top News
Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger Tech-Aktien im Vergleich: Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon setzen mit Kursrally Maßstäbe für Anleger
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Witkoff zieht positive Bilanz nach Ukraine-Verhandlungen
CAC 40-Performance im Fokus

Verluste in Paris: CAC 40 fällt zum Start

22.12.25 09:27 Uhr
Verluste in Paris: CAC 40 fällt zum Start | finanzen.net

Das macht der CAC 40 am Morgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196,00 EUR 0,88 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carrefour S.A.
14,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Engie (ex GDF Suez)
22,42 EUR 0,40 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
627,70 EUR -3,40 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
9,92 EUR -0,04 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Worldline SA
1,50 EUR -0,05 EUR -3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8.138,8 PKT -12,6 PKT -0,15%
Charts|News|Analysen

Der CAC 40 sinkt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,17 Prozent auf 8.137,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,195 Prozent auf 8.135,52 Punkte an der Kurstafel, nach 8.151,38 Punkten am Vortag.

Bei 8.143,38 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8.135,27 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.982,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7.830,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7.274,48 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 10,06 Prozent nach oben. Bei 8.314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.763,76 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 6.261 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,17 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

