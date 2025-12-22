DAX24.269 -0,1%Est505.746 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,91 +2,9%Nas23.395 +0,4%Bitcoin76.259 +0,8%Euro1,1766 +0,4%Öl61,92 +2,3%Gold4.418 +1,8%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Hellofresh auf 'Halten' - Fairer Wert 6 Euro

22.12.25 14:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
5,80 EUR -0,02 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
30.304,4 PKT -57,0 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen
SDAX
16.758,2 PKT 25,6 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat HelloFresh angesichts des Abstiegs vom MDax in den SDax auf "Halten" mit einem fairen Wert von 6 Euro je Aktie belassen. In einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld wolle HelloFresh die Produktkategorie Kochboxen gesundschrumpfen und qualitativ hochwertiges Wachstum im Bereich Fertiggerichte erzielen, schrieb Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Mehr als ein Nullwachstum sei 2026 auf Konzernebene aber nicht zu erwarten. Der erhöhte Renditefokus sollte dennoch einen leichten Anstieg der operativen Gewinnmarge (Ebitda-Marge) ermöglichen. /rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

13:26HelloFresh HaltenDZ BANK
15.12.2025HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
09.12.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
03.12.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
31.10.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
30.10.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
13:26HelloFresh HaltenDZ BANK
15.12.2025HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
09.12.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
03.12.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

