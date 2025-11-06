DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Take Two 914508 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Canopy Growth, Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel AIXTRON-Aktie korrigiert nach Rallye - Analysten senken Kursziel
Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Healthineers Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,11 EUR -0,23 EUR -0,52 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,47 Mrd. EUR

KGV 24,09
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHL100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHL1006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SEMHF

DZ BANK

Siemens Healthineers Kaufen

13:01 Uhr
Siemens Healthineers Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Siemens Healthineers AG
44,11 EUR -0,23 EUR -0,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Siemens Healthineers nach Zahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe ebenso enttäuscht wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, schrieb Sven Kürten am Freitag. Dafür verantwortlich seien aber vor allem Einflüsse, die nicht in der Verantwortung des Managements lägen. Der positive Investmentcase bleibe davon grundsätzlich unberührt. Im Mittelpunkt stünden in den nächsten zwei Wochen Kapitalmarkttage - also auch jener der Muttergesellschaft Siemens wegen der Frage, was mit deren Anteilen passiert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Healthineers Kaufen

Unternehmen:
Siemens Healthineers AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
44,17 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
44,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sven Kürten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Healthineers AG

13:01 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
08:01 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

finanzen.net Analyse im Blick Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie Investment-Tipp: So bewertet DZ BANK die Siemens Healthineers-Aktie
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag nahe Vortagesniveau
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag im Plus
finanzen.net Siemens Healthineers stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verbucht letztendlich Verluste
finanzen.net Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information
Zacks SYK Partners With Siemens Healthineers to Boost Stroke, Aneurysm Care
RSS Feed
Siemens Healthineers AG zu myNews hinzufügen