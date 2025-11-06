Siemens Healthineers Aktie
Marktkap. 50,47 Mrd. EURKGV 24,09
WKN SHL100
ISIN DE000SHL1006
Symbol SEMHF
Siemens Healthineers Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Siemens Healthineers nach Zahlen von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das vierte Geschäftsquartal habe ebenso enttäuscht wie der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr, schrieb Sven Kürten am Freitag. Dafür verantwortlich seien aber vor allem Einflüsse, die nicht in der Verantwortung des Managements lägen. Der positive Investmentcase bleibe davon grundsätzlich unberührt. Im Mittelpunkt stünden in den nächsten zwei Wochen Kapitalmarkttage - also auch jener der Muttergesellschaft Siemens wegen der Frage, was mit deren Anteilen passiert./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Healthineers Kaufen
|Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
44,17 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
44,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sven Kürten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|13:01
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|08:01
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.20
|Siemens Healthineers verkaufen
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.20
|Siemens Healthineers Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.08.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|27.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|20.06.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG