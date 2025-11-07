JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 18,69 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 18,69 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,69 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,48 EUR. Bisher wurden heute 5.499 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 24,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,16 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Verlust von 23,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten JENOPTIK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,363 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,94 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,42 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 10,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 EUR je Aktie.

