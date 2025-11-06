DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.050 -1,9%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,02 -0,8%Gold3.982 +0,1%
Blick auf Aktienkurs

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Donnerstagnachmittag ab

06.11.25 16:08 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK gibt am Donnerstagnachmittag ab

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 18,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,46 EUR -0,40 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 18,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die JENOPTIK-Aktie bis auf 18,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,80 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143.250 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,70 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 32,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 14,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,363 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,94 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,49 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,66 Mio. EUR gelegen.

JENOPTIK wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

