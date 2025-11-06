DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.632 -3,0%Euro1,1549 ±0,0%Öl63,38 -0,3%Gold3.984 +0,2%
Analysen im Fokus

Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

06.11.25 23:18 Uhr
Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Daimler Truck-Bilanz.

Daimler Truck
34,71 EUR -0,80 EUR -2,25%
Daimler Truck wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,597 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 11,50 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber 3,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 49,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
20.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
08.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
30.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
26.09.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

